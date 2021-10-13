Кияни можуть отримати опалення передчасно: у КМДА назвали умову

Жителі столиці можуть отримати опалення раніше запланованого терміну. Для цього необхідно звернутися до КМДА із заявою, яку підтримає більш ніж половина мешканців будинку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заступника голови КМДА Петра Пантелеєва під час брифінг у.

"Ми даємо можливість тим будинковим громадам, які хочуть отримати опалення вже зараз", - наголосив Пантелєєв.

За його словами, для цього необхідно звернутися з відповідною заявою від ініціативної групи будинку, яку підтримає підписами більш ніж половина мешканців.

Після чого копію такої заяви необхідно відправити на електрону пошту КМДА.