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Кияни можуть отримати опалення передчасно: у КМДА назвали умову

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Київ, Середа 13 жовтня 2021 11:39
Кияни можуть отримати опалення передчасно: у КМДА назвали умову Фото: кияни можуть отримати опалення передчасно (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Марія Кучерявець

Жителі столиці можуть отримати опалення раніше запланованого терміну. Для цього необхідно звернутися до КМДА із заявою, яку підтримає більш ніж половина мешканців будинку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заступника голови КМДА Петра Пантелеєва під час брифінгу.

"Ми даємо можливість тим будинковим громадам, які хочуть отримати опалення вже зараз", - наголосив Пантелєєв.

За його словами, для цього необхідно звернутися з відповідною заявою від ініціативної групи будинку, яку підтримає підписами більш ніж половина мешканців.

Після чого копію такої заяви необхідно відправити на електрону пошту КМДА.

Нагадаємо, в Києві цьогоріч в опалювальний сезон почнеться, коли в місті температура повітря буде протягом трьох діб буде менше ніж +8 градусів.

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