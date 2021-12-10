Киевляне в декабре получат новые платежки за тепло: что изменится

В декабре 2021 года киевляне получат платежки за тепло и горячую воду нового формата. В платежках появятся новые строки с платой за абонентское обслуживание и функционирование систем отопления и горячего водоснабжения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу " Киевтеплоэнерго ".

Как отмечается в сообщении, нововведение о плате за абонентское обслуживание предусмотрено законом "О коммерческом учете тепловой энергии и водоснабжения". Если раньше за обслуживание и замену домовых счетчиков тепла и горячей воды жители платили в виде взносов, то теперь это включено в плату за абонентское обслуживание.

Абонплата за тепло и горячую воду будет указываться в платежке отдельными строками и отображаться ежемесячно. Она включает расходы на обслуживание домовых счетчиков тепла, расходы, связанные с распределением и администрированием услуг. Максимальный размер абонплаты для одной столичной квартиры - 30,95 грн за услугу по поставке тепловой энергии и 33,74 грн за услугу по поставке горячей воды.

Для домов, оборудованных приборами учета, в платежках клиентов также будут отражаться такие составляющие потребления тепловой энергии, как функционирование систем отопления и горячего водоснабжения. Их выделяют из общего объема тепловой энергии, потребленной домом.

Кроме того, у части клиентов появится строка с минимальной долей. Это касается владельцев квартир с индивидуальными счетчиками, которые несвоевременно передают показания, или передают такие, которые близки или равны нулю. Новая строка отражает минимальную долю среднего потребления из общего объема потребленной тепловой энергии.

Платежки за ноябрь клиенты "Киевтеплоэнерго" получат в декабре. Как и в предыдущем месяце, тарифы в отопительном сезоне 2021/2022 на отопление остаются неизменными. Стоимость 1 Гкал тепла составляет 1654,41 грн (с НДС), отметили в пресс-службе.