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Кияни у грудні отримають нові платіжки за тепло: що зміниться

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Україна, П'ятниця 10 грудня 2021 16:00
Кияни у грудні отримають нові платіжки за тепло: що зміниться Фото: українці отримають платіжки з абонплатою за тепло (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

У грудні 2021 року кияни отримають платіжки за тепло і гарячу воду нового формату. У платіжках з’являться нові рядки з платою за абонентське обслуговування та функціонування систем опалення і гарячого водопостачання.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу "Київтеплоенерго".

Як зазначається в повідомленні, нововведення про плату за абонентське обслуговування передбачено законом "Про комерційний облік теплової енергії та водопостачання". Якщо раніше за обслуговування та заміну будинкових лічильників тепла і гарячої води мешканці сплачували у вигляді внесків, то відтепер це включено до плати за абонентське обслуговування.

Абонплата за тепло і гарячу воду буде зазначатися у платіжці окремими рядками та відображатиметься щомісяця. Вона включає витрати на обслуговування будинкових лічильників тепла, витрати, пов’язані із розподілом та адмініструванням послуг. Максимальний розмір абонплати для однієї столичної квартири - 30,95 грн за послугу з постачання теплової енергії та 33,74 грн за послугу з постачання гарячої води.

Для будинків, що обладнані приладами обліку, в платіжках клієнтів також будуть відображатися такі складові споживання теплової енергії як функціонування систем опалення та гарячого водопостачання. Їх виокремлюватимуть із загального обсягу теплової енергії, спожитої будинком.

Крім того, у частини клієнтів з’явиться рядок з мінімальною часткою. Це стосується власників квартир з індивідуальними лічильниками, які несвоєчасно передають показання, або передають такі, що близькі чи дорівнюють нулю. Новий рядок відображає мінімальну частку середнього споживання із загального обсягу спожитої теплової енергії будинком.

Платіжки за листопад клієнти "Київтеплоенерго" отримають у грудні. Як і в попередньому місяці, тарифи в опалювальному сезоні 2021/2022 на опалення лишаються незмінними. Вартість 1 Гкал тепла становить 1654,41 грн (з ПДВ), зазначили в прес-службі.

Нагадаємо, на початку грудня 2021 року найбільш ймовірними українці вважають зростання тарифів на газ і тепло (72%) та загострення економічної кризи (67%).

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