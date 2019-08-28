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Большинство киевлян против инициативы Зеленского уволить Кличко

Новости » Политика    28.08.2019 - 16:58
Большинство киевлян против инициативы Зеленского уволить Кличко
Фото: Владимир Зеленский и Владимир Кличко (коллаж РБК-Украина)

Жители города против вмешательства президента в местное самоуправление, хотя рейтинг Кличко сильно упал

Большинство жителей Киева (72%) считают, что президент Украины Владимир Зеленский не имеет политического права назначать на должность главы Киевской городской государственной администрации другую личность, чем ту, кого избрали киевляне на выборах городского головы. Об этом свидетельствуют данные опроса Социологической группы "Рейтинг".

При этом 17% респондентов - противоположного мнения, еще 11% - не определились с ответом.

Большинство киевлян против инициативы Зеленского уволить Кличко

Данные свидетельствуют: 39% считают, что выборы городского главы Киева должны состояться как можно скорее, в этом году, 7% - за досрочные выборы весной, зато 43% - за проведение их в октябре 2020, как запланировано.

Большинство киевлян против инициативы Зеленского уволить Кличко

Однако 43% считают, что мэру Кличко нужно дать возможность доработать свой срок и заменить на другого в результате выборов, а 39% поддерживают немедленное переизбрание мэра Киева. Только 8% - за то, чтобы Кличко переизбрали городским головой на следующую каденцию. Каждый десятый не определился с ответом.

Большинство киевлян против инициативы Зеленского уволить Кличко

Опрос проводился Социологической группой "Рейтинг" среди 1000 респондентов в Киеве 20-27 августа. Ошибка репрезентативности исследования: не более 3,1%.

Как сообщало РБК-Украина, Офис президента Украины обратился к Кабинету министров с просьбой внести представление на увольнение Виталия Кличко.

Такое решение аргументируют тем, что в соответствии с Конституцией все главы областных госадминистраций слагают свои полномочия перед новоизбранным президентом.

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