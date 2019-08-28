ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Новини компаній
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Більшість киян проти ініціативи Зеленського звільнити Кличка

Новини » Політика    28.08.2019 - 16:58
Більшість киян проти ініціативи Зеленського звільнити Кличка
Фото: Володимир Зеленський і Володимир Кличко (колаж РБК-Україна)

Жителі міста проти втручання президента у місцеве самоврядування, хоча рейтинг Кличка сильно впав

Більшість жителів Києва (72%) вважають, що президент України Володимир Зеленський не має політичного права призначати на посаду голови Київської міської державної адміністрації іншу особу, ніж ту, кого обрали кияни на виборах міського голови. Про це свідчать дані опитування Соціологічної групи "Рейтинг".

При цьому 17% респондентів - протилежної думки, ще 11% - не визначилися з відповіддю.

Більшість киян проти ініціативи Зеленського звільнити Кличка

Дані свідчать: 39% вважають, що вибори міського голови Києва повинні відбутися якомога швидше, в цьому році, 7% - за дострокові вибори навесні, натомість 43% - за проведення їх у жовтні 2020, як заплановано.

Більшість киян проти ініціативи Зеленського звільнити Кличка

Однак 43% вважають, що меру Кличко потрібно дати можливість допрацювати свій термін і замінити на іншого в результаті виборів, а 39% підтримують негайне переобрання мера Києва. Тільки 8% - за те, щоб Кличко переобрали міським головою на наступну каденцію. Кожен десятий не визначився з відповіддю.

Більшість киян проти ініціативи Зеленського звільнити Кличка

Опитування проводилося Соціологічною групою "Рейтинг" серед 1000 респондентів у Києві 20-27 серпня. Помилка репрезентативності дослідження: не більше 3,1%.

Як повідомляло РБК-Україна, Офіс президента України звернувся до Кабінету міністрів з проханням внести подання на звільнення Віталія Кличка.

Таке рішення аргументують тим, що згідно з Конституцією всі глави обласних держадміністрацій складають свої повноваження перед новообраним президентом.

Кличко: нардепи звернулися до КСУ для захисту права киян на самоврядування Українці оцінили перші 100 днів президенства Зеленського
Новини України Віталий КличкоВолодимир Зеленськийопрос
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся