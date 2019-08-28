Більшість киян проти ініціативи Зеленського звільнити Кличка

Фото: Володимир Зеленський і Володимир Кличко (колаж РБК-Україна)

Жителі міста проти втручання президента у місцеве самоврядування, хоча рейтинг Кличка сильно впав

Більшість жителів Києва (72%) вважають, що президент України Володимир Зеленський не має політичного права призначати на посаду голови Київської міської державної адміністрації іншу особу, ніж ту, кого обрали кияни на виборах міського голови. Про це свідчать дані опитування Соціологічної групи "Рейтинг".

При цьому 17% респондентів - протилежної думки, ще 11% - не визначилися з відповіддю.

Дані свідчать: 39% вважають, що вибори міського голови Києва повинні відбутися якомога швидше, в цьому році, 7% - за дострокові вибори навесні, натомість 43% - за проведення їх у жовтні 2020, як заплановано.

Однак 43% вважають, що меру Кличко потрібно дати можливість допрацювати свій термін і замінити на іншого в результаті виборів, а 39% підтримують негайне переобрання мера Києва. Тільки 8% - за те, щоб Кличко переобрали міським головою на наступну каденцію. Кожен десятий не визначився з відповіддю.

Опитування проводилося Соціологічною групою "Рейтинг" серед 1000 респондентів у Києві 20-27 серпня. Помилка репрезентативності дослідження: не більше 3,1%.

Як повідомляло РБК-Україна, Офіс президента України звернувся до Кабінету міністрів з проханням внести подання на звільнення Віталія Кличка.

Таке рішення аргументують тим, що згідно з Конституцією всі глави обласних держадміністрацій складають свої повноваження перед новообраним президентом.