Киевлянам указали на важный нюанс в платежках за воду: что делать выехавшим

Киевляне могут предоставить показания счетчиков с 5 числа и до последнего дня месяца. Это должны делать и те жители столицы, которые имеют бойлеры, даже если данные не меняются.

Это нужно для того, чтобы коммунальщики могли корректно начислять платежки за тепло, горячее и централизованное водоснабжение.

Что делать тем, кто уехал?

Жителям столицы, вынужденно покинувшим город, будут начислять платежки даже без показаний счетчиков. Это будут делать на основании данных предыдущих периодов, по среднему объему.

После того, как потребители предоставят корректные показатели, коммунальщики сделают перерасчет.

Как передать показания?

Передать данные счетчиков и получить консультацию в "Центре коммунального сервиса" можно несколькими способами: