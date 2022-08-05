Киянам вказали на важливий нюанс у платіжках за воду: що робити тим, хто виїхав

Кияни можуть надати показання лічильників з 5 числа і до останнього дня місяця. Це повинні робити і ті жителі столиці, які мають бойлери, навіть якщо дані не змінюються.

Це потрібно для того, щоб комунальники могли коректно нараховувати платіжки за тепло, гаряче та централізоване водопостачання.

Що робити тим, хто виїхав?

Жителям столиці, які вимушено покинули місто, будуть нараховувати платіжки навіть без показань лічильників. Це будуть робити на підставі даних попередніх періодів, за середнім обсягом.

Після того, як споживачі нададуть коректні показники, комунальники зроблять перерахунок.

Як передати показники?

Передати дані лічильників та отримати консультацію в "Центрі комунального сервісу" можна декількома способами: