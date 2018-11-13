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Киян просять не користуватися власним авто при погіршенні погодних умов

Новини » Суспільство    13.11.2018 - 16:40
Киян просять не користуватися власним авто при погіршенні погодних умов
Ілюстративне фото (golos.kievcity.gov.ua)

Завтра у Києві очікується сніг та ожеледиця на дорогах

Киян просять не користуватися власним авто та віддати перевагу громадському транспорту при погіршенні погодних умов. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Київської міської державної адміністрації.

Крім того, киян, які користуватимуться власним авто, просять подбати про зимові шини та збереження швидкісного режиму.

"Завтра та післязавтра у столиці очікується погіршення погодних умов. Так, 14 листопада очікуємо зниження температури до -4 уночі, а снігопад, який за прогнозами має розпочатися зранку, триватиме упродовж дня та може створити покрив у 4 см і стати причиною ожеледиці. Перші дні справжньої зими будуть нелегкими для нас. За можливості, користуйтеся громадським транспортом", - заявив заступник голови КМДА Дмитро Давтян. 

Крім того, водіїв просять не залишати авто обабіч доріг, щоб не заважати спецтехніці розчищати дороги.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що за інформацією синоптиків, у Києві завтра очікується утворення снігового покриву до 6 см.

Також повідомлялося, що в Україні 14-15 листопада через погіршення погодних умов очікується ускладнення руху на дорогах.

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