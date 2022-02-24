ru ua
Чт, 24 февраля News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Киевлян призвали в случае включения сирен идти в укрытие: обнародована карта

Новина українською →
Украина, Четверг 24 февраля 2022 07:34
Киевлян призвали в случае включения сирен идти в укрытие: обнародована карта Фото: киевлян призвали идти в укрытие в случае включения сирен (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Киевская городская государственная администрация призвала жителей города идти в укрытие в случае включения сирен из-за воздушных ударов российских агрессоров. На сайте обнародована карта.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу КГГА.

"Внимание! Зафиксирована воздушная угроза! В случае включения сирен просим всех срочно проследовать в укрытие гражданской защиты", - говорится в сообщении.

Киевлян призвали в случае включения сирен идти в укрытие: обнародована карта

Ранее мэр города Виталий Кличко призвал киевлян, которые не задействованы в работе критической инфраструктуры и жизнеобеспечения города, оставайтесь дома. "Держите наготове "тревожный чемоданчик". Документы, необходимый минимум вещей. Чтобы оперативно, при необходимости, добраться до укрытия или хранилища", - написал он.

Напомним, рано утром 24 февраля Путин объявил о начале военной операции против Украины.

Отметим, после этого в ряде украинских городов, включая Киев и Харьков прогремели мощные взрывы.

Читайте РБК-Украина в Google News
Вторжение России в Украину
NEWS
Войска РФ на границе и чрезвычайное положение. Что происходит в Украине сегодня: онлайн
Войска РФ на границе и чрезвычайное положение. Что происходит в Украине сегодня: онлайн
DAILY
Путь эскалации. Что ждет Украину после нового ультиматума Путина
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Путь эскалации. Что ждет Украину после нового ультиматума Путина