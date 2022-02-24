Киян закликали у разі ввімкнення сирен йти в укриття: оприлюднена карта
Київська міська державна адміністрація закликала мешканців міста йти в укриття у разі увімкнення сирен через повітряні удари російських агресорів. На сайті оприлюднена карта.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу КМДА.
"Увага! Зафіксована повітряна загроза! У разі ввімкнення сирен просимо всіх терміново прослідувати в укриття цивільного захисту", - йдеться в повідомленні.
Раніше мер міста Віталій Кличко закликав киян, які не задіяні в роботі критичної інфраструктури та життєзабезпечення міста, залишайтеся вдома. "Тримайте напоготові "тривожну валізку". Документи, необхідний мінімум речей. Щоб оперативно, за потреби, дістатися до укриття чи сховища", - написав він.
Нагадаємо, рано вранці 24 лютого Путін оголосив про початок військової операції проти України.
Відзначимо, після цього в ряді українських міст, включаючи Київ і Харків прогриміли потужні вибухи.