Киевлян предупреждают о сильном ветре и дожде 24 октября

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В Киеве 24-25 октября ожидаются дожди и порывы ветра до 15-20 м/с

В Киеве завтра, 24 октября 2018 года, ожидаются сильные порывы ветра и дожди. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Киевской городской государственной администрации (КГГА).

Как отмечается, по данным синоптиков, в Киеве 24-25 октября ожидаются дожди и порывы ветра до 15-20 м/с, а в Киевской области ночью 25 октября возможен дождь с мокрым снегом.

В случае сильного ветра киевлянам советуют закрыть все окна домов, держаться подальше от рекламных щитов и избегать пребывания вблизи крупных деревьев.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что водители предупреждают о резком изменении погодных условий - дождях и мокром снеге.

Добавим, также сообщалось, что в Украине, кроме большинства районов Карпатского региона, сегодня, 23 октября, сохранится чрезвычайная пожарная опасность 5 класса.

Отметим, нынешнее "бабье лето" в Киеве, которое продолжалось с 7 по 20 октября, запомнится почти летней погодой, ведь в середине месяца побиты пять температурных рекордов. Вместе с тем, в воскресенье, 21 октября, в Киев вернулась метеорологическая осень.