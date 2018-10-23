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Водителей предупреждают о дождях с мокрым снегом в Украине 24-25 октября

Новости » Общество    23.10.2018 - 14:52
Иллюстративное фото (РБК-Украина)
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

В Украине ожидается ухудшение погодных условий

В Украине 24-25 октября 2018 года ожидается ухудшение погодных условий. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу "Укравтодора" в Facebook.

"Укравтодор" предупреждает водителей об ухудшении погодных условий. В частности, по данным украинских синоптиков, резкая смена погодных условий ожидается 24-25 октября в западных, центральных, северных и местами Харьковской областях. В указанный период ожидаются дожди и мокрый снег.

Водителей просят быть внимательными и осторожными за рулем, соблюдать правила дорожного движения и не превышайте скорость.

Водителей предупреждают о дождях с мокрым снегом в Украине 24-25 октября

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что 24-25 октября в Киеве и области ожидаются дожди, местами с мокрым снегом, а также сильные порывы ветра - до 20 м/с.

Добавим, также сообщалось, что сегодня, 22 октября 2018 года, на всей территории Украины облачно, но без осадков, температура воздуха прогреется до +16. В частности, на западе Украины ожидается до +13, на севере - до +10, в центральных регионах - до +12, в восточных регионах - до +14, на юге - до +16.

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