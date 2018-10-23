Киян попереджають про сильний вітер та дощ 24 жовтня

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У Києві 24-25 жовтня очікуються дощі та пориви вітру до 15-20 м/с

У Києві завтра, 24 жовтня 2018 року, очікуються сильні пориви вітру та дощі. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Київської міської державної адміністрації (КМДА).

Як зазначається, за даними синоптиків, у Києві 24-25 жовтня очікуються дощі та пориви вітру до 15-20 м/с, а у Київській області вночі 25 жовтня можливий дощ з мокрим снігом.

У разі сильного вітру киянам радять закрити всі вікна будинків, триматися подалі від рекламних щитів та уникати перебування поблизу великих дерев.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що водів попереджають про різку зміну погодних умов - дощі та мокрий сніг.

Додамо, також повідомлялося, що в Україні, крім більшості районів Карпатського регіону, сьогодні, 23 жовтня, утримається надзвичайна пожежна небезпека 5 класу.

Зазначимо, цьогорічне "бабине літо" в Києві, яке тривало з 7 по 20 жовтня, запам’ятається майже літньою погодою, адже у середині місяця побито п'ять температурних рекордів. Разом з тим, у неділю, 21 жовтня, до Києва повернулась метеорологічна осінь.