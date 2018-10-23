ru
ua
News
News
Новини України
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Вибори 2019
Вибори Президента 2019
Новини компаній
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Афіша
Зірки
Стиль і мода
Краса і здоров'я
Подорожі
Їжа
Дозвілля
Кіно
Серіали
ТВ-шоу
Гороскоп
Приколи
IT та Технології
Styler
Styler
Styler
Персона
Життя
Події
Війна
Потрібна допомога
Наука і техніка
Авто
Курйози
Тварини
Спорт
Наші автори

Киян попереджають про сильний вітер та дощ 24 жовтня

Новини » Суспільство    23.10.2018 - 15:09
Ілюстративне фото (pixabay.com)
Ілюстративне фото (pixabay.com)

У Києві 24-25 жовтня очікуються дощі та пориви вітру до 15-20 м/с

У Києві завтра, 24 жовтня 2018 року, очікуються сильні пориви вітру та дощі. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Київської міської державної адміністрації (КМДА).

Як зазначається, за даними синоптиків, у Києві 24-25 жовтня очікуються дощі та пориви вітру до 15-20 м/с, а у Київській області вночі 25 жовтня можливий дощ з мокрим снігом.

У разі сильного вітру киянам радять закрити всі вікна будинків, триматися подалі від рекламних щитів та уникати перебування поблизу великих дерев.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що водів попереджають про різку зміну погодних умов - дощі та мокрий сніг.

Додамо, також повідомлялося, що в Україні, крім більшості районів Карпатського регіону, сьогодні, 23 жовтня, утримається надзвичайна пожежна небезпека 5 класу.

Зазначимо, цьогорічне "бабине літо" в Києві, яке тривало з 7 по 20 жовтня, запам’ятається майже літньою погодою, адже у середині місяця побито п'ять температурних рекордів. Разом з тим, у неділю, 21 жовтня, до Києва повернулась метеорологічна осінь.

На АЗС у Києві знову зросли ціни на автомобільний газ Опубліковано відео моменту ДТП на Печерську в Києві
Новини України ГідрометцентрКиїв
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся