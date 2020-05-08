ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Ослабление карантина: что откроется в Киеве 12 мая

Новости » Коронавирус     08.05.2020 - 12:39
Ослабление карантина: что откроется в Киеве 12 мая
Фото: Виталий Кличко (Виталий Носач/РБК-Украина)

С 12 мая в столице планируется первый этап ослабления ограничений

Мэр Киева Виталий Кличко напомнил, что откроется в столице 12 мая в рамках ослабления карантина, введенного в связи с пандемией коронавируса. Об этом он сказал в ходе брифинга, передает корреспондент РБК-Украина.

В частности, планируется открыть в городе непродовольственные магазины общей площадью до 300 метров, парикмахерские и салоны красоты.

"Мы приближаемся к 12 мая - дня, с которого мы планируем первый этап ослабления ограничений. Напомню, чего будут касаться ослабления. Мы планируем открыть в городе непродовольственные магазины, общей площадью до 300 метров, парикмахерские и салоны красоты с предварительной записью не более одного клиента на каждую услугу одновременно", - заявил Кличко.

По его словам, можно посещать парки и скверы, но ограниченными группами лиц.

"Парки и скверы - группами с ограниченным количеством лиц, временные сооружения, ларьки с запретом потребления пищи и напитков на месте, небольшие производства непродовольственных товаров, ателье и другие, адвокатские и нотариальные бюро. Автокинотеатр и музеи под открытым небом, библиотеки пока только на выдачу книг без работы читальных залов", - сказал градоначальник.

Напомним, общественный транспорт в Киеве будет работать на первом этапе ослаблений в нынешнем ограниченном режиме до 22 мая точно. По словам Кличко, столичная власть увеличивает количество маршрутов.

Как писало РБК-Украина, Кабинет министров опубликовал постановление об ослаблениях карантинных ограничений в Украине с 11 мая.

В Киеве зарегистрировали более 1,7 тыс. случаев коронавируса и 32 смерти Полиция усилит контроль за соблюдением карантина 9 мая в Киеве
Новости Украины Виталий КличкоКиев
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь