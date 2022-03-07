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Киевлян попросили по возможности оплатить коммуналку

Автор: Александр Белоус

Киевская власть обратилась к киевлянам с просьбой: кто сегодня имеет финансовую и техническую возможность оплатить жилищно-коммунальные услуги - сделать это. Это поможет городской системе получить необходимые ресурсы для аварийных работ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу КГГА.

В КГГА отметили, что в случае отсутствия внесенных показателей приборов учета за февраль 2022 года показатели будут актуализированы и откорректированы после стабилизации ситуации.

Напомним, что киевлян просят отсортировать мусор и выбрасывать, в первую очередь, органику и средства гигиены. Пока просят не выкидывать пластик, бумагу, картон и другие отходы, которые можно некоторое время хранить в квартире.

Напомним, Россия вторглась в Украину 24 февраля. О том, что происходит прямо сейчас, читайте в текстовом онлайне РБК-Украина.

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