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Киян попросили за можливістю оплатити комуналку

Автор: Олександр Білоус

Київська влада звернулася до киян із проханням: хто сьогодні має фінансову та технічну можливість оплатити житлово-комунальні послуги - зробити це. Це допоможе міській системі отримати необхідні ресурси для аварійних робіт.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу КМДА.

У КМДА зазначили, що в разі відсутності внесених показників приладів обліку за лютий 2022 року показники будуть актуалізовані та відкориговані після стабілізації ситуації.

Нагадаємо, що киян просять відсортовувати сміття і викидати, у першу чергу, органіку та засоби гігієни. Поки просять не викидувати пластик, папір, картон та інші відходи, які можна деякий час складувати в помешканні.

Нагадаємо, Росія вторглася в Україну 24 лютого. Про те, що відбувається прямо зараз, читайте у текстовому онлайні РБК-Україна.

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