В Києві зупинятимуть рух транспорту під час хвилини мовчання

Зупинка руху в Києві

Нагадаємо, що в столиці вже діють практики тимчасового обмеження руху задля вшанування пам'яті полеглих українських захисників та цивільних громадян.

Зокрема, у День пам'яті захисників і захисниць України у Києві на хвилину зупиняли метро та наземний транспорт, після чого для повного відновлення графіку підземки знадобилося до 2 годин.

Крім того, міська влада ухвалила рішення щоденно зупиняти рух транспорту на Хрещатику о 9:00 під час загальнонаціональної хвилини мовчання.