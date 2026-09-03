В Киеве будут останавливать движение транспорта во время минуты молчания

Каждый день в 9:00 во время общенациональной минуты молчания в Киеве будут останавливать движение транспорта на 60 секунд. На участках с технической возможностью светофоры будут переключаться в режим "Всем красный".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Киевской городской государственной администрации.
Главная цель решения – сделать минуту молчания в столице видимой и сформировать ежедневную традицию памяти.
Специалисты провели моделирование и определили механизм безопасной и управляемой остановки транспорта.
На первом этапе новый режим будет действовать в центре столицы:
В дальнейшем перечень улиц будут расширяться по мере технической готовности светофоров.
Фото: в Киеве будут ежедневно останавливать авто в 9:00 (t.me/KyivCityOfficial)
Во время минуты молчания через городскую оповещение будут транслировать голосовое сообщение и обратный отсчет.
В то же время, во время действия или объявления воздушной тревоги движение транспорта на 60 секунд не будет останавливать.
Точную дату начала действия нового порядка в КГГА обещают сообщить по отдельности.
Проект изменений был разработан по поручению мэра Киева Виталия Кличко после обращения депутатов Киевсовета, которые сейчас служат в Вооруженных Силах Украины.
По словам заместителя главы КГГА Константина Усова, столица должна научиться проживать минуту памяти вместе и подать пример другим регионам.
Напомним, что в столице уже действуют практики временного ограничения движения в память о павших украинских защитниках и гражданских гражданах.
В частности, в День памяти защитников и защитниц Украины в Киеве на минуту останавливали метро и наземный транспорт, после чего для полного обновления графика подземки понадобилось до 2 часов.
Кроме того, городские власти приняли решение ежедневно останавливать движение транспорта на Крещатике в 9:00 во время общенациональной минуты молчания.