Суспільство Освіта Гроші Зміни

У Києві зупинився фунікулер: що сталося і коли відновлять рух

Фото: Фунікулер у Києві (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Тетяна Веремєєва

Рух фунікулера у Києві тимчасово призупинено через відсутність електропостачання.

Про це розповідає РБК-Україна із посиланням на дані КП "Київпастранс".

У підприємстві зазначили, що наразі у столиці діють графіки погодинних відключень. Через це фунікулер тимчасово не працює.

"Перепрошуємо за незручності та дякуємо за розуміння", - додали у "Київпастрансі".

Зазначимо, київський фунікулер з’єднує Поштову площу з Михайлівською площею і є одним із найпопулярніших видів транспорту серед туристів та містян.

Відключення світла у Києві 27 жовтня

Раніше РБК-Україна писало, що вранці 27 жовтня у Києві та інших регіонах України за розпорядженням НЕК "Укренерго" запровадили екстрені відключення електроенергії. Енергетики закликали мешканців столиці економно використовувати світло та обмежити роботу потужних приладів.

Згодом, як повідомили у ДТЕК, Київ перевели на погодинні відключення. За даними застосунку "Київ Цифровий", вони почали діяти з 10:00. В однієї з груп електропостачання буде відсутнє орієнтовно до 13:30. Кияни можуть перевірити свій графік відключень у сервісах YASNO, ДТЕК або в застосунку "Київ Цифровий".

В "Укренерго" повідомили, що через російські обстріли енергооб’єктів і складну ситуацію в енергосистемі в кількох регіонах України, зокрема у Сумській, Запорізькій та Дніпропетровській областях, запроваджено погодинні відключення електроенергії. Також через негоду без світла залишаються 54 населені пункти на Дніпропетровщині.

КиївВідключеня світла