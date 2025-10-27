RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Общество Образование Деньги Изменения

В Киеве остановился фуникулер: что произошло и когда восстановят движение

Фото: Фуникулер в Киеве (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Татьяна Веремеева

Движение фуникулера в Киеве временно приостановлено из-за отсутствия электроснабжения.

Об этом рассказывает РБК-Украина со ссылкой на данные КП "Киевпастранс".

В предприятии отметили, что сейчас в столице действуют графики почасовых отключений. Поэтому фуникулер временно не работает.

"Извиняемся за неудобства и благодарим за понимание", - добавили в "Киевпастрансе".

Отметим, киевский фуникулер соединяет Почтовую площадь с Михайловской площадью и является одним из самых популярных видов транспорта среди туристов и горожан.

Отключение света в Киеве 27 октября

Ранее РБК-Украина писало, что утром 27 октября в Киеве и других регионах Украины по распоряжению НЭК "Укрэнерго" ввели экстренные отключения электроэнергии. Энергетики призвали жителей столицы экономно использовать свет и ограничить работу мощных приборов.

Впоследствии, как сообщили в ДТЭК, Киев перевели на почасовые отключения. По данным приложения "Киев Цифровой", они начали действовать с 10:00. В одной из групп электроснабжение будет отсутствовать ориентировочно до 13:30. Киевляне могут проверить свой график отключений в сервисах YASNO, ДТЭК или в приложении "Киев Цифровой".

В "Укрэнерго" сообщили, что из-за российских обстрелов энергообъектов и сложной ситуации в энергосистеме в нескольких регионах Украины, в частности в Сумской, Запорожской и Днепропетровской областях, введены почасовые отключения электроэнергии. Также из-за непогоды без света остаются 54 населенных пункта на Днепропетровщине.

Читайте РБК-Украина в Google News
КиевОтключения света