В Києві та кількох областях екстрені відключення світла: графіки не діють

Вранці понеділка, 27 жовтня, в Україні знову почали запроваджувати аварійні графіки відключення світла.

РБК-Україна розповідає, де сьогодні аварійно вимикатимуть електроенергію.

Київ

В Києві за розпорядженням НЕК "Укренерго" введені екстрені відключення електроенергії.

Енергетики закликають розумно поставитись до споживання електроенергії та мінімізувати використання енергоємних приладів.



Київська область

Як повідомили в ДТЕК, аварійні графіки відключення світла застосовані також у Київській області. Спеціалісти працюють в цілодобовому режимі, щоб повернути повноцінне постачання світла до кожної домівки.

Дніпропетровська область

За командою "Укренерго" у Дніпропетровській області застосовані екстрені відключення.

"У разі змін будемо оперативно вас інформувати у нашому телеграм-каналі", - заявили у ДТЕК.

Харківська область

У Харківській області введені графіки аварійних відключень (ГАВ).

Причина обмежень - наслідки попередніх російських ударів по енергетичній інфраструктурі.

Черкаська область

За командою НЕК "Укренерго" 27 жовтня з 08:53 по Черкаській області застосовані графіки аварійних відключень (ГАВ).

"Просимо з розумінням поставитися до вжитих заходів, спрямованих на збереження енергосистеми України. Сьогодні є необхідність у дуже ощадливому споживанні електроенергії", - сказано у повідомленні.

Чернігівська область

Аварійні відключення світла діють і в Чернігівській області. Раніше там діяли відключення за графіком.

Кіровоградська область

За командою НЕК "Укренерго" 27 жовтня запроваджено і в Кіровоградській області.

Полтавська область

Аварійні відключення запроваджено і в Полтавській області.

"Шановні споживачі! За розпорядженням НЕК "Укренерго", 27 жовтня о 8:52 отримана команда на застосування 1-4 черг ГАВ", - повідомили в "Полтаваобленерго".

Сумська область

У Сумах зранку пів міста мало проблеми з енергопостачанням. А згодом "Сумиобленерго" повідомило про введення аварійних графіків відключення електроенергії.