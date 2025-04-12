У Києві зупинили відомого екс-футболіста "Динамо" за порушення ПДР

ПДР в Україні

Нагадаємо, що з 24 березня на дорогах України запрацювали додаткові камери фіксації порушень ПДР. Їх встановили у 12 регіонах країни, як на трасах, так і в низці міст.

Також ми писали, що 1 квітня Кабінет міністрів України підтримала внесення змін до ПДР. Зокрема, уряд дозволив рух мопедів і мотоциклів смугою для маршрутних транспортних засобів.

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