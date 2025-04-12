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У Києві зупинили відомого екс-футболіста "Динамо" за порушення ПДР

Ілюстративне фото: на колишнього футболіста складають адміністративний протокол за порушення ПДР (facebook.com/kyivpatrol)
Автор: Юлія Акимова, Едуард Ткач

У суботу, 12 квітня, патрульні у Києві зупинили екс-футболіста ФК "Динамо" Олександра Алієва.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на власні джерела.

Сьогодні в мережі ширилися відео з нібито затриманням Олександра Алієва. Джерела РБК-Україна підтвердили, що правоохоронці дійсно зупинили саме Алієва.

Наразі на нього складають адміністративний протокол за порушення ПДР. Він разом з поліцейським екіпажем знаходиться на заправці.

 

ПДР в Україні

Нагадаємо, що з 24 березня на дорогах України запрацювали додаткові камери фіксації порушень ПДР. Їх встановили у 12 регіонах країни, як на трасах, так і в низці міст.

Також ми писали, що 1 квітня Кабінет міністрів України підтримала внесення змін до ПДР. Зокрема, уряд дозволив рух мопедів і мотоциклів смугою для маршрутних транспортних засобів.

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