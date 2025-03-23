На дорогах України з'являться додаткові камери фіксації порушень ПДР: де саме

На дорогах України з 24 березня запрацюють додаткові камери автоматичної фіксації порушень ПДР. Їх встановлять у 12 регіонах України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на першого заступника начальника Департаменту патрульної поліції Олексія Білошицького в Telegram.

Розташування всіх комплексів можна переглянути за посиланням.

Також у Львові два прилади, які наразі фіксують перевищення швидкості, додатково контролюватимуть порушення правил руху та зупинки на смузі для маршрутних транспортних засобів. Камери розміщені за адресами: просп. Святого Івана Павла ІІ, 8 (напрямок спрямування приладу вул. Стрийська) та просп. Святого Івана Павла ІІ, 35 (напрямок спрямування приладу просп. Червоної Калини).

З понеділка, 24 березня, на дорогах країни запрацюють ще 40 комплексів автоматичної фіксації порушень правил дорожнього руху. 36 із них встановлять у нових місцях, а 4 прилади відновлять роботу.

Раніше РБК-Україна розповідало, які порушення правил дорожнього руху можуть фіксувати камери в Україні у 2025 році.

Також ми пояснювали, як оскаржити штраф за порушення ПДР, зафіксований автоматичними камерами на дорогах.

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