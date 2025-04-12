В Киеве остановили известного экс-футболиста "Динамо" за нарушение ПДД

ПДД в Украине

Напомним, что с 24 марта на дорогах Украины заработали дополнительные камеры фиксации нарушений ПДД. Их установили в 12 регионах страны, как на трассах, так и в ряде городов.

Также мы писали, что 1 апреля Кабинет министров Украины поддержал внесение изменений в ПДД. В частности, правительство разрешило движение мопедов и мотоциклов по полосе для маршрутных транспортных средств.

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