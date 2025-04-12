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В Киеве остановили известного экс-футболиста "Динамо" за нарушение ПДД

Иллюстративное фото: на бывшего футболиста составляют административный протокол за нарушение ПДД (facebook.com/kyivpatrol)
Автор: Юлия Акимова

В субботу, 12 апреля, патрульные в Киеве остановили экс-футболиста ФК "Динамо" Александра Алиева.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на собственные источники.

Сегодня в сети распространялись видео с якобы задержанием Александра Алиева. Источники РБК-Украина подтвердили, что правоохранители действительно остановили именно Алиева.

Сейчас на него составляют административный протокол за нарушение ПДД. Он вместе с полицейским экипажем находится на заправке.

 

ПДД в Украине

Напомним, что с 24 марта на дорогах Украины заработали дополнительные камеры фиксации нарушений ПДД. Их установили в 12 регионах страны, как на трассах, так и в ряде городов.

Также мы писали, что 1 апреля Кабинет министров Украины поддержал внесение изменений в ПДД. В частности, правительство разрешило движение мопедов и мотоциклов по полосе для маршрутных транспортных средств.

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