В Киеве остановили известного экс-футболиста "Динамо" за нарушение ПДД

В субботу, 12 апреля, патрульные в Киеве остановили экс-футболиста ФК "Динамо" Александра Алиева.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на собственные источники.
Сегодня в сети распространялись видео с якобы задержанием Александра Алиева. Источники РБК-Украина подтвердили, что правоохранители действительно остановили именно Алиева.
Сейчас на него составляют административный протокол за нарушение ПДД. Он вместе с полицейским экипажем находится на заправке.
Напомним, что с 24 марта на дорогах Украины заработали дополнительные камеры фиксации нарушений ПДД. Их установили в 12 регионах страны, как на трассах, так и в ряде городов.
Также мы писали, что 1 апреля Кабинет министров Украины поддержал внесение изменений в ПДД. В частности, правительство разрешило движение мопедов и мотоциклов по полосе для маршрутных транспортных средств.
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