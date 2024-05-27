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У Києві зупинили фунікулер

Київ, Понеділок 27 травня 2024 09:55
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У Києві зупинили фунікулер Фото: фунікулер в Києві (facebook.com/Kyivpastrans)
Автор: Наталія Гурковська

27 травня у Києві зупинили фунікулер. Це з енергозабезпеченням транспортного засобу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Київпастранс".

"Рух фунікулера зупинено з причини відсутності напруги зі сторони "Київенерго", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що про відновлення руху буде повідомлено додатково.

"Перепрошуємо за тимчасові незручності", - додають у "Київпастрансі".

Ситуація зі світлом в Україні

Після п'яти масштабних російських атак по Україні, під ударом яких перебували енергооб'єкти, а остання сталася 8 травня, енергетики були змушені обмежити споживання електроенергії не лише промисловості, а й населенню.

Як ще вчора повідомляло "Укренерго", 27 травня графіки відключень світла діятимуть за перевищення лімітів, які встановлені у всіх регіонах з 6:00 до 00:00.

Нагадаємо, українцям готують чергове підвищення тарифів на світло. Відповідне рішення швидше за все буде ухвалено вже цього тижня. Докладніше про це - читайте у матеріалі РБК-Україна.

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