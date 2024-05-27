ua en ru
Пн, 27 мая News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

В Киеве остановили фуникулер

Киев, Понедельник 27 мая 2024 09:55
UA EN RU
В Киеве остановили фуникулер Фото: фуникулер в Киеве (facebook.com/Kyivpastrans)
Автор: Наталия Гурковская

27 мая в Киеве остановили фуникулер. Это связано с энергообеспечением транспортного средства.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Киевпасстранс".

"Движение фуникулера остановлено по причине отсутствия напряжения со стороны "Киевэнерго", - говорится в сообщении.

Отмечается, что о возобновлении движения будет поставлено в известность дополнительно.

"Извиняем за временные неудобства", - добавляют в "Киевпасстрансе".

Ситуация со светом в Украине

После пяти масштабных российских атак по Украине, под ударом которых находились энергообъекты, а последняя произошла 8 мая, энергетики были вынуждены ограничить потребление электроэнергии не только промышленности, но и населению.

Как еще вчера сообщало "Укрэнерго", 27 мая графики отключений света будут действовать при превышении лимитов, которые установлены во всех регионах с 6:00 до 00:00.

Напомним, украинцам готовят очередное повышение тарифов на свет. Соответствующее решение скорее всего будет принято уже на этой неделе. Подробнее об этом - читайте в материале РБК-Украина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Киев
NEWS
Второй раз из-за войны. Когда и на сколько могут поднять тариф на свет
Второй раз из-за войны. Когда и на сколько могут поднять тариф на свет
DAILY
Один в поле воин. Как ветераны меняют профессию после войны и преодолевают бюрократию
Катерина Гончароваруководитель раздела "Общество" Один в поле воин. Как ветераны меняют профессию после войны и преодолевают бюрократию