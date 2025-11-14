Атака Росії на Київ пошкодила корпуси Інституту отоларингології (фото)

Одним із найбільш постраждалих об’єктів став Інститут отоларингології ім. проф. О.С. Коломійченка НАМН України. Там пошкоджено два корпуси, вибито майже всі вікна та двері. Двоє людей отримали поверхневі травми.

Близько 90 пацієнтів, які перебували в уражених будівлях, оперативно перевели до вцілілих корпусів. На місці тривають роботи з демонтажу уламків та відновлення безпеки.

Внаслідок атаки також постраждав Консультативно-діагностичний центр Подільського району Києва. Удар безпілотника зруйнував дах та четвертий поверх будівлі. Рятувальні та комунальні служби нині ліквідовують наслідки.

Пошкоджені внаслідок атаки 14 листопада будівлі лікарень у Києві (фото: МОЗ)

МОЗ наголошує, що російські атаки знову спрямовані по місцях, де рятують життя українців.

"Через терористичні дії російської армії знову пошкоджені заклади охорони здоров’я - місця, де українські медики рятують життя, допоки ворог хоче ці життя відібрати", - йдеться у повідомленні відомства.