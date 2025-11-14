Атака России на Киев повредила корпуса Института оториноларингологии (фото)

Одним из наиболее пострадавших объектов стал Институт отоларингологии им. проф. А.С. Коломийченко НАМН Украины. Там повреждены два корпуса, выбиты почти все окна и двери. Два человека получили поверхностные травмы.

Около 90 пациентов, которые находились в пораженных зданиях, оперативно перевели в уцелевшие корпуса. На месте продолжаются работы по демонтажу обломков и восстановлению безопасности.

В результате атаки также пострадал Консультативно-диагностический центр Подольского района Киева. Удар беспилотника разрушил крышу и четвертый этаж здания. Спасательные и коммунальные службы сейчас ликвидируют последствия.

Поврежденные в результате атаки 14 ноября здания больниц в Киеве (фото: Минздрав)

Минздрав отмечает, что российские атаки снова направлены по местам, где спасают жизни украинцев.

"Из-за террористических действий российской армии снова повреждены учреждения здравоохранения - места, где украинские медики спасают жизни, пока враг хочет эти жизни отобрать", - говорится в сообщении ведомства.