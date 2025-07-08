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У Києві зросла кількість жертв удару РФ 4 липня

Архівне фото: наслідки удару по Києву 4 липня (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Кава

У Києві зросла кількість жертв масованого комбінованого удару російської армії у п'ятницю, 4 липня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на начальника Київської міської військової адміністрації Тимура Ткаченка.

"На жаль, ворожа атака в ніч на 4 липня забрала ще одне життя. Один потерпілий помер в лікарні. Медики до останнього боролись за його життя", - написав Ткаченко.

Нагадаємо, раніше повідомлялось про дві жертви внаслідок удару. За словами мера столиці Віталія Кличка, тіло першого загиблого рятувальники виявили в пошкодженій нежитловій будівлі в Святошинському районі міста. А другий - 25-річний чоловік, який перебував у важкому стані, помер у лікарні.

Атака на Київ

Нагадаємо, минулого тижня Київ пережив чергову масовану атаку російських військ із застосуванням ракет і дронів. Як наслідок горіння після ворожих ударів, на ранок місто огорнув дим, а киян навіть закликали закрити вікна.

Що наразі відомо про наслідки атаки на Київ, можна дізнатись у репортажі РБК-Україна.

Зауважимо, що в коментарі РБК-Україна військовий експерт Михайло Самусь назвав неочікувану причину нічного удару по Києву.

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