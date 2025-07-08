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В Киеве возросло количество жертв удара РФ 4 июля

Архивное фото: последствия удара по Киеву 4 июля (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Кава

В Киеве возросло количество жертв массированного комбинированного удара российской армии в пятницу, 4 июля.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на начальника Киевской городской военной администрации Тимура Ткаченко.

"К сожалению, вражеская атака в ночь на 4 июля унесла еще одну жизнь. Один пострадавший скончался в больнице. Медики до последнего боролись за его жизнь", - написал Ткаченко.

Напомним, ранее сообщалось о двух жертвах в результате удара. По словам мэра столицы Виталия Кличко, тело первого погибшего спасатели обнаружили в поврежденном нежилом здании в Святошинском районе города. А второй - 25-летний мужчина, который находился в тяжелом состоянии, умер в больнице.

Атака на Киев

Напомним, на прошлой неделе Киев пережил очередную массированную атаку российских войск с применением ракет и дронов. Как следствие горения после вражеских ударов, на утро город окутал дым, а киевлян даже призвали закрыть окна.

Что сейчас известно о последствиях атаки на Киев, можно узнать в репортаже РБК-Украина.

Заметим, что в комментарии РБК-Украина военный эксперт Михаил Самусь назвал неожиданную причину ночного удара по Киеву.

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