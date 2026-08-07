В Києві зросла кількість загиблих внаслідок обстрілу 5 серпня

У лікарні помер чоловік, якого було поранено внаслідок масованого обстрілу Києва 5 серпня.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву КМВА.
"Стало відомо, що, на жаль, у лікарні помер 55-річний чоловік, який отримав поранення внаслідок обстрілу Києва 5 серпня", - йдеться у публікації.
Таким чином, внаслідок російської атаки загинуло двоє людей, ще 26 отримали поранення.
Нагадаємо, російські війська в ніч на 5 серпня завдали масованого удару по Україні, застосувавши 28 ракет і 115 безпілотників. Попри роботу сил ППО, збити балістичні ракети не вдалося.
Основний удар припав на Київську область. У столиці пошкодження зафіксували в Голосіївському, Оболонському, Деснянському та Святошинському районах.
Через атаку були пошкоджені житлові будинки та об'єкти цивільної інфраструктури, а на складах спалахнули пожежі. У Голосіївському районі також стався витік аміаку, який оперативно ліквідували відповідні служби.
Окрім цього, внаслідок російського удару постраждали об'єкти компаній "Епіцентр", ROZETKA та "Нова пошта".
Зазначимо, поблизу атакованих логістичних центрів на території залізничної платформи виявили загиблих. За останніми даними, у Київській області внаслідок російської атаки загинули щонайменше 17 людей, ще 36 отримали поранення.
Детальніше про наслідки нічної атаки РФ на Київ та область - читайте в матеріалі РБК-Україна.