RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика
Белая экономика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Спорт
+
-

Спорт
Футбол
Баскетбол
Теннис
Бокс

Wave
+
-

Wave
Инсайдер
Стиль
Велнес
Культура
Путешествия
Вкус
Звезды

Styler
+
-

Styler
Люди
Тренды
Полезное
Вкусно
Гороскопы
Обстрел Киева Drone Deals Ормузский пролив Война в Украине

В Киеве возросло число погибших в результате обстрела 5 августа

12:43 07.08.2026 Пт
2 мин
Число жертв российского удара возросло до двух, еще 26 человек были ранены
aimg Валерий Ульяненко
Фото: последствия удара по Киеву 5 августа (ГСЧС Киева)

В больнице скончался мужчина, который был ранен в результате массированного обстрела Киева 5 августа.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление КМВА.

"Стало известно, что, к сожалению, в больнице скончался 55-летний мужчина, получивший ранения в результате обстрела Киева 5 августа", - говорится в публикации.

Таким образом, в результате российской атаки погибли два человека, еще 26 получили ранения.

Напомним, российские войска в ночь на 5 августа нанесли массированный удар по Украине, применив 28 ракет и 115 беспилотников. Несмотря на работу сил ПВО, сбить баллистические ракеты не удалось.

Основной удар пришелся на Киевскую область. В столице повреждения были зафиксированы в Голосеевском, Оболонском, Деснянском и Святошинском районах.

Из-за атаки были повреждены жилые дома и объекты гражданской инфраструктуры, а на складах вспыхнули пожары. В Голосеевском районе также произошла утечка аммиака, который оперативно ликвидировали соответствующие службы.

Кроме того, в результате российского удара пострадали объекты компаний "Эпицентр", ROZETKA и "Новая почта".

Отметим, вблизи атакованных логистических центров на территории железнодорожной платформы обнаружили погибших. По последним данным, в Киевской области в результате российской атаки погибли по меньшей мере 17 человек, еще 36 получили ранения.

Детальнее о последствиях ночной атаки РФ на Киев и область - читайте в материале РБК-Украина.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
КиевВойна в Украине