В Києві зросла кількість загиблих внаслідок обстрілу 5 серпня

У лікарні помер чоловік, якого було поранено внаслідок масованого обстрілу Києва 5 серпня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву КМВА .

"Стало відомо, що, на жаль, у лікарні помер 55-річний чоловік, який отримав поранення внаслідок обстрілу Києва 5 серпня", - йдеться у публікації.

Таким чином, внаслідок російської атаки загинуло двоє людей, ще 26 отримали поранення.

Нагадаємо, російські війська в ніч на 5 серпня завдали масованого удару по Україні, застосувавши 28 ракет і 115 безпілотників. Попри роботу сил ППО, збити балістичні ракети не вдалося.

Основний удар припав на Київську область. У столиці пошкодження зафіксували в Голосіївському, Оболонському, Деснянському та Святошинському районах.

Через атаку були пошкоджені житлові будинки та об'єкти цивільної інфраструктури, а на складах спалахнули пожежі. У Голосіївському районі також стався витік аміаку, який оперативно ліквідували відповідні служби.

Окрім цього, внаслідок російського удару постраждали об'єкти компаній "Епіцентр", ROZETKA та "Нова пошта".