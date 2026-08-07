ua en ru
Пт, 07 серпня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Спорт Wave Styler Спецпроєкти
Обстріл Києва Drone Deals Ормузька протока Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика Біла економіка
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Спорт Футбол Баскетбол Теніс Бокс
Wave Інсайдер Стиль Велнес Культура Подорожі Смак Зірки
Styler Люди Тренди Корисне Смачно Гороскопи
Досьє
Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » Війна в Україні

В Києві зросла кількість загиблих внаслідок обстрілу 5 серпня

12:43 07.08.2026 Пт
2 хв
Кількість жертв російського удару зросла до двох, ще 26 людей було поранено
aimg Валерій Ульяненко
В Києві зросла кількість загиблих внаслідок обстрілу 5 серпня Фото: наслідки удару по Києву 5 серпня (ДСНС Києва)
Розумій ситуацію на фронті через факти, а не чутки з РБК-Україна у Google

У лікарні помер чоловік, якого було поранено внаслідок масованого обстрілу Києва 5 серпня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву КМВА.

"Стало відомо, що, на жаль, у лікарні помер 55-річний чоловік, який отримав поранення внаслідок обстрілу Києва 5 серпня", - йдеться у публікації.

Таким чином, внаслідок російської атаки загинуло двоє людей, ще 26 отримали поранення.

Нагадаємо, російські війська в ніч на 5 серпня завдали масованого удару по Україні, застосувавши 28 ракет і 115 безпілотників. Попри роботу сил ППО, збити балістичні ракети не вдалося.

Основний удар припав на Київську область. У столиці пошкодження зафіксували в Голосіївському, Оболонському, Деснянському та Святошинському районах.

Через атаку були пошкоджені житлові будинки та об'єкти цивільної інфраструктури, а на складах спалахнули пожежі. У Голосіївському районі також стався витік аміаку, який оперативно ліквідували відповідні служби.

Окрім цього, внаслідок російського удару постраждали об'єкти компаній "Епіцентр", ROZETKA та "Нова пошта".

Зазначимо, поблизу атакованих логістичних центрів на території залізничної платформи виявили загиблих. За останніми даними, у Київській області внаслідок російської атаки загинули щонайменше 17 людей, ще 36 отримали поранення.

Детальніше про наслідки нічної атаки РФ на Київ та область - читайте в матеріалі РБК-Україна.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Київ Війна в Україні
Новини
Дрони ГУР знищили російський "Панцирь-С1" та військовий кран у Криму (відео)
Дрони ГУР знищили російський "Панцирь-С1" та військовий кран у Криму (відео)
Аналітика
За рік ніхто з бізнесу не жалівся на тиск офіційно: інтерв'ю з заступником Генпрокурора Кримом
Юлія Акимовакерівниця рубрики Надзвичайні події За рік ніхто з бізнесу не жалівся на тиск офіційно: інтерв'ю з заступником Генпрокурора Кримом