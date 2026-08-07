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В Киеве возросло число погибших в результате обстрела 5 августа

12:43 07.08.2026 Пт
2 мин
Число жертв российского удара возросло до двух, еще 26 человек были ранены
aimg Валерий Ульяненко
В Киеве возросло число погибших в результате обстрела 5 августа Фото: последствия удара по Киеву 5 августа (ГСЧС Киева)
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В больнице скончался мужчина, который был ранен в результате массированного обстрела Киева 5 августа.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление КМВА.

"Стало известно, что, к сожалению, в больнице скончался 55-летний мужчина, получивший ранения в результате обстрела Киева 5 августа", - говорится в публикации.

Таким образом, в результате российской атаки погибли два человека, еще 26 получили ранения.

Напомним, российские войска в ночь на 5 августа нанесли массированный удар по Украине, применив 28 ракет и 115 беспилотников. Несмотря на работу сил ПВО, сбить баллистические ракеты не удалось.

Основной удар пришелся на Киевскую область. В столице повреждения были зафиксированы в Голосеевском, Оболонском, Деснянском и Святошинском районах.

Из-за атаки были повреждены жилые дома и объекты гражданской инфраструктуры, а на складах вспыхнули пожары. В Голосеевском районе также произошла утечка аммиака, который оперативно ликвидировали соответствующие службы.

Кроме того, в результате российского удара пострадали объекты компаний "Эпицентр", ROZETKA и "Новая почта".

Отметим, вблизи атакованных логистических центров на территории железнодорожной платформы обнаружили погибших. По последним данным, в Киевской области в результате российской атаки погибли по меньшей мере 17 человек, еще 36 получили ранения.

Детальнее о последствиях ночной атаки РФ на Киев и область - читайте в материале РБК-Украина.

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