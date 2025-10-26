У Києві зросла кількість постраждалих внаслідок "Шахедного" удару РФ

"Наразі 32 людини постраждали від ворожої атаки минулої ночі. 7 із них медики госпіталізували. В тому числі - двох дітей", - повідомив Кличко.

Загинули троє мешканців столиці.

Обстріл Києва 26 жовтня

Цієї ночі Російська Федерація вдруге за добу атакувала столицю. Цього разу - ударними дронами типу "Шахед". У місті зафіксовано пошкодження у двох районах. На місці працюють рятувальники та всі необхідні служби.

