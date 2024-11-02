У Києві зросла кількість постраждалих після падіння уламків дронів на будинок

Атака РФ на Київ

У ніч проти 2 листопада російські війська знову намагалися атакувати Київ. Фіксувалося падіння уламків дронів одразу у двох районах. Відбулася пожежа у житловій багатоповерхівці.

До цього повідомлялося про одного постраждалого. Додамо, що тривогу у Києві оголосили близько 5:00 ранку. На даний момент у Києві не було оголошено відбою тривоги, гримлять вибухи, працює ППО.

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