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В Киеве возросло количество пострадавших после падения обломков дронов на дом

Фото: в Киеве возросло количество пострадавших после падения обломков дронов на дом 2 ноября (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Виталий Носач, Наталия Гурковская

В Киеве возросло число пострадавших из-за падения обломков дронов на жилой дом. Сейчас их уже двое.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram мэра Киева Виталия Кличко.

"В настоящее время двое пострадавших в Святошинском районе в жилом доме, где произошел пожар в результате попадания обломков БПЛА", - рассказал он.

По данным Кличко, один из них госпитализирован, одному медики оказали помощь на месте.

 

Атака РФ на Киев

В ночь на 2 ноября российские войска снова пытались атаковать Киев. Фиксировалось падение обломков дронов сразу в двух районах. Произошел пожар в жилой многоэтажке.

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