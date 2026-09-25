У Києві зросла кількість постраждалих через удари РФ, серед них дитина

"17 постраждалих на цей час у столиці. 8 поранених перебувають в стаціонарах міських лікарень. В тому числі, одна 9-річна дитина", - повідомив Кличко.

Також, як стало відомо раніше, внаслідок атаки ворога на Київ загинув 14-річний хлопець.

Оновлено 12:44

До 20 людей збільшилася кількість постраждалих у столиці.