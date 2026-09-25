У Києві зросла кількість постраждалих через удари РФ, серед них дитина

Кількість постраждалих внаслідок ранкових ударів Росії по Києву зросла до 20 людей. Серед них 9-річна дитина.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram мера Києва Віталія Кличка.
"17 постраждалих на цей час у столиці. 8 поранених перебувають в стаціонарах міських лікарень. В тому числі, одна 9-річна дитина", - повідомив Кличко.
Також, як стало відомо раніше, внаслідок атаки ворога на Київ загинув 14-річний хлопець.
До 20 людей збільшилася кількість постраждалих у столиці.
Нагадаємо, від ранку 25 вересня російські окупанти знову атакують Київ.
Внаслідок атак відомо про постраждалих. Окрім того, загинув 14-річний хлопчик.
Зокрема, сьогодні вранці ворожі дрони влучили у 25-поверхівку, після атаки у столиці обмежили рух транспорту.
Також у Києві внаслідок атаки РФ пошкоджено будівлю Вищої ради правосуддя.