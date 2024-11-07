UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна в Україні Вибори в США Ізраїль новини Зеленський заяви Обличчя Війни

У Києві зросла кількість постраждалих через атаку "Шахедів"

Фото: наслідки дронової атаки РФ на Київ 7 листопада (ДСНС)
Автор: Володимир Костирін

У Києві внаслідок ворожої повітряної атаки у ніч проти 7 листопада із застосування ударних безпілотників вже відомо про двох постраждалих.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Київську міську військову адміністрацію (КМВА).

За словами начальника КМВА Сергія Попка, наслідки російського дронового удару по столиці фіксуються вже у шести районах.

"Двоє постраждалих", - розповів чиновник.

Разом з тим не уточнено, в якому саме районі Києва саме постраждала друга людина, позаяк до того повідомлялося про травмованого - у Солом'янському районі.

Пізніше а адміністрації поінформували, що шостий район, де також фіксувалися наслідки падіння уламків російських БПЛА - Дарницький.

Там відбулося падіння фрагментів безпілотника окупантів на відкриту місцевість.. Й у цьому районі обійшлося без пожежі та потерпілих.

Нічна дронова атака на Київ

Раніше повідомлялося, що чергова повітряна атака російських загарбників із застосуванням "Шахедів" почалася ще вчора ввечері. Ударні безпілотники противника, зокрема, рухалися також у бік Києва. Вже після опівночі у столиці була оголошена повітряна тривога. Відбій був лише близько восьмої ранку.

Крім того, вночі стало відомо про роботу ППО у Києві - у місті було чути серію вибухів.

Близько другої години ночі столична влада розповіла про наслідки атаки "Шахедів" у Голосіївському районі, де впали уламки БпЛА ворога. Та про пожежу там.

А вже вранці було уточнено наслідки російського повітряного удару по Києву, де падіння уламків фіксувалися у низці районів. Детальніше про це, та фото з місць пожеж, - в окремому матеріалі РБК-Україна.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
КиївАтака дронів