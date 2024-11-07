У Києві зросла кількість постраждалих через атаку "Шахедів"

У Києві внаслідок ворожої повітряної атаки у ніч проти 7 листопада із застосування ударних безпілотників вже відомо про двох постраждалих.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Київську міську військову адміністрацію (КМВА).
За словами начальника КМВА Сергія Попка, наслідки російського дронового удару по столиці фіксуються вже у шести районах.
"Двоє постраждалих", - розповів чиновник.
Разом з тим не уточнено, в якому саме районі Києва саме постраждала друга людина, позаяк до того повідомлялося про травмованого - у Солом'янському районі.
Пізніше а адміністрації поінформували, що шостий район, де також фіксувалися наслідки падіння уламків російських БПЛА - Дарницький.
Там відбулося падіння фрагментів безпілотника окупантів на відкриту місцевість.. Й у цьому районі обійшлося без пожежі та потерпілих.
Раніше повідомлялося, що чергова повітряна атака російських загарбників із застосуванням "Шахедів" почалася ще вчора ввечері. Ударні безпілотники противника, зокрема, рухалися також у бік Києва. Вже після опівночі у столиці була оголошена повітряна тривога. Відбій був лише близько восьмої ранку.
Крім того, вночі стало відомо про роботу ППО у Києві - у місті було чути серію вибухів.
Близько другої години ночі столична влада розповіла про наслідки атаки "Шахедів" у Голосіївському районі, де впали уламки БпЛА ворога. Та про пожежу там.
А вже вранці було уточнено наслідки російського повітряного удару по Києву, де падіння уламків фіксувалися у низці районів. Детальніше про це, та фото з місць пожеж, - в окремому матеріалі РБК-Україна.
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