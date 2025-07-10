У Києві зросла кількість поранених внаслідок нічного обстрілу

Станом на зараз, як повідомив голова відомства, відомо про 17 постраждалих внаслідок обстрілу.

Загалом до ліквідації наслідків у Києві залучені:

400 рятувальників Державної служби надзвичайних ситуацій (ДСНС);

300 правоохоронців.

"Задіяні інженерна, роботизована техніка, працюють групи верхолазів. А також саперні розрахунки, щоб перевірити, чи немає загрози для людей", - розповів Клименко.

Шевченківський район

Також ліквідація наслідків атаки триває й у Шевченківському районі, де ворог поцілив по житловій інфраструктурі. Наразі тут працюють близько 30 слідчо-оперативних груп, які документують пошкодження.