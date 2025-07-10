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У Києві зросла кількість поранених внаслідок нічного обстрілу

Фото: наслідки обстрілу Києва (t.me/Klymenko_MVS)
Автор: Сергій Пишкін, Юлія Акимова

У Києві, внаслідок масованого комбінованого обстрілу, зросла кількість постраждалих. До ліквідації наслідків залучені сотні рятувальників та правоохоронців.

Про це в коментарі РБК-Україна розповів голова Міністерства внутрішніх справ Ігор Клименко.

Станом на зараз, як повідомив голова відомства, відомо про 17 постраждалих внаслідок обстрілу. 

Загалом до ліквідації наслідків у Києві залучені: 

  • 400 рятувальників Державної служби надзвичайних ситуацій (ДСНС); 
  • 300 правоохоронців. 

"Задіяні інженерна, роботизована техніка, працюють групи верхолазів. А також саперні розрахунки, щоб перевірити, чи немає загрози для людей", - розповів Клименко. 

Шевченківський район 

Також ліквідація наслідків атаки триває й у Шевченківському районі, де ворог поцілив по житловій інфраструктурі. Наразі тут працюють близько 30 слідчо-оперативних груп, які документують пошкодження.

 

Обстріл України у ніч на 10 липня

Під час нічної масованої атаки ворог загалом застосував 415 засобів повітряного нападу, серед яких:

  • 397 ударних безпілотних літальних апаратів (БпЛА) типу Shahed й дронів-імітаторів;
  • вісім балістичних ракет "Іскандер-М";
  • шість крилатих ракет Х-101;
  • чотири зенітні керовані ракети С-300.

Основним напрямком удару був Київ. Загалом протиповітряній обороні вдалось збити 178 засобів повітряного нападу. Зокрема 204 дрони/ракети – локаційно втрачені/подавлені РЕБ.

Детальніше про наслідки атаки на Київ - у матеріалі РБК-Україна.

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Київ