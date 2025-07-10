В Киеве возросло количество раненых в результате ночного обстрела

По состоянию на сейчас, как сообщил глава ведомства, известно о 17 пострадавших в результате обстрела.

Всего к ликвидации последствий в Киеве привлечены:

400 спасателей Государственной службы чрезвычайных ситуаций (ГСЧС);

300 правоохранителей.

"Задействованы инженерная, роботизированная техника, работают группы верхолазов. А также саперные расчеты, чтобы проверить, нет ли угрозы для людей", - рассказал Клименко.

Шевченковский район

Также ликвидация последствий атаки продолжается и в Шевченковском районе, где враг попал по жилой инфраструктуре. Сейчас здесь работают около 30 следственно-оперативных групп, которые документируют повреждения.