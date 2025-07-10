В Киеве возросло количество раненых в результате ночного обстрела

В Киеве, в результате массированного комбинированного обстрела, возросло количество пострадавших. К ликвидации последствий привлечены сотни спасателей и правоохранителей.
Об этом в комментарии РБК-Украина рассказал глава Министерства внутренних дел Игорь Клименко.
По состоянию на сейчас, как сообщил глава ведомства, известно о 17 пострадавших в результате обстрела.
Всего к ликвидации последствий в Киеве привлечены:
"Задействованы инженерная, роботизированная техника, работают группы верхолазов. А также саперные расчеты, чтобы проверить, нет ли угрозы для людей", - рассказал Клименко.
Также ликвидация последствий атаки продолжается и в Шевченковском районе, где враг попал по жилой инфраструктуре. Сейчас здесь работают около 30 следственно-оперативных групп, которые документируют повреждения.
Во время ночной массированной атаки враг в целом применил 415 средств воздушного нападения, среди которых:
Основным направлением удара был Киев. В общем противовоздушной обороне удалось сбить 178 средств воздушного нападения. В частности 204 дрона/ракеты - локально потеряны/подавлены РЭБ.
Подробнее о последствиях атаки на Киев - в материале РБК-Украина.
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