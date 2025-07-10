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В Киеве возросло количество раненых в результате ночного обстрела

Фото: последствия обстрела Киева (t.me/Klymenko_MVS)
Автор: Сергей Пышкин, Юлия Акимова

В Киеве, в результате массированного комбинированного обстрела, возросло количество пострадавших. К ликвидации последствий привлечены сотни спасателей и правоохранителей.

Об этом в комментарии РБК-Украина рассказал глава Министерства внутренних дел Игорь Клименко.

По состоянию на сейчас, как сообщил глава ведомства, известно о 17 пострадавших в результате обстрела.

Всего к ликвидации последствий в Киеве привлечены:

  • 400 спасателей Государственной службы чрезвычайных ситуаций (ГСЧС);
  • 300 правоохранителей.

"Задействованы инженерная, роботизированная техника, работают группы верхолазов. А также саперные расчеты, чтобы проверить, нет ли угрозы для людей", - рассказал Клименко.

Шевченковский район

Также ликвидация последствий атаки продолжается и в Шевченковском районе, где враг попал по жилой инфраструктуре. Сейчас здесь работают около 30 следственно-оперативных групп, которые документируют повреждения.

 

 

Обстрел Украины в ночь на 10 июля

Во время ночной массированной атаки враг в целом применил 415 средств воздушного нападения, среди которых:

  • 397 ударных беспилотных летательных аппаратов (БпЛА) типа Shahed и дронов-имитаторов;
  • восемь баллистических ракет "Искандер-М";
  • шесть крылатых ракет Х-101;
  • четыре зенитные управляемые ракеты С-300.

Основным направлением удара был Киев. В общем противовоздушной обороне удалось сбить 178 средств воздушного нападения. В частности 204 дрона/ракеты - локально потеряны/подавлены РЭБ.

Подробнее о последствиях атаки на Киев - в материале РБК-Украина.

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Киев