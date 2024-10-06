У Києві зранку оголосили повітряну тривогу

Нагадаємо, що ввечері 5 жовтня, а також в ніч на 6 жовтня, у Києві оголошували повітряну тривогу. Вона була пов'язана із ворожими безпілотниками, які фіксували у повітряному просторі столиці. По ворожим цілям обидва рази працювали сили ППО.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.