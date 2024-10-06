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У Києві зранку оголосили повітряну тривогу

Фото: люди в метро під час тривоги (Getty Images)
Автор: Едуард Ткач

Зранку, 6 жовтня, у Києві знову оголосили повітряну тривогу. Їх причиною ймовірно стали безпілотники росіян.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на моніторинговий канал "Карта повітряних тривог" і Telegram Повітряних сил ЗСУ.

"Повітряна тривога в місті Київ", - йдеться у повідомленні о 05:42.

Перед цим, о 05:05, військові фіксували БпЛА противника у декількох місцях. Зокрема:

  • БпЛА на межі Київської та Черкаської областей тримав південно-західний курс;
  • БпЛА на півночі Київської області летів східним курсом.
  • а БпЛА східніше Борисполя тримав західний курс.

За неофіційною інформацією, причиною тривоги в столиці стала ракетна небезпека. Проте наголошуємо, що це неофіційна інформація і вона може не відповідати дійсності.

Оновлено о 06:05

У Києві оголосили відбій тривоги.

Де оголошено тривогу

Станом на 05:44 карта повітряних тривог виглядає наступним чином.

Нагадаємо, що ввечері 5 жовтня, а також в ніч на 6 жовтня, у Києві оголошували повітряну тривогу. Вона була пов'язана із ворожими безпілотниками, які фіксували у повітряному просторі столиці. По ворожим цілям обидва рази працювали сили ППО.

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