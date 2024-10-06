В Киеве с утра объявили воздушную тревогу

Напомним, что вечером 5 октября, а также в ночь на 6 октября, в Киеве объявляли воздушную тревогу. Она была связана с вражескими беспилотниками, которые фиксировали в воздушном пространстве столицы. По вражеским целям оба раза работали силы ПВО.

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