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В Киеве с утра объявили воздушную тревогу

Фото: люди в метро во время тревоги (Getty Images)
Автор: Эдуард Ткач

Утром, 6 октября, в Киеве снова объявили воздушную тревогу. Их причиной вероятно стали беспилотники россиян.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на мониторинговый канал "Карта воздушных тревог" и Telegram Воздушных сил ВСУ.

"Воздушная тревога в Киеве", - говорится в сообщении в 05:42.

Перед этим, в 05:05, военные фиксировали БПЛА противника в нескольких местах. В частности:

  • БПЛА на границе Киевской и Черкасской областей держал юго-западный курс;
  • БпЛА на севере Киевской области летел по восточному курсу.
  • а БПЛА восточнее Борисполя держал западный курс.

По неофициальной информации, причиной тревоги в столице стала ракетная опасность. Однако подчеркиваем, что это неофициальная информация и она может не соответствовать действительности.

Обновлено в 06:05

В Киеве объявили отбой тревоги.

Где объявлена тревога

По состоянию на 05:44 карта воздушных тревог выглядит следующим образом.

Напомним, что вечером 5 октября, а также в ночь на 6 октября, в Киеве объявляли воздушную тревогу. Она была связана с вражескими беспилотниками, которые фиксировали в воздушном пространстве столицы. По вражеским целям оба раза работали силы ПВО.

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