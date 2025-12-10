UA

У Києві зранку очікується туман: КМДА нагадує водіям правила руху

Фото: туман у Києві (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Марина Балабан

У Києві зранку очікується густий туман, видимість - 200-500 метрів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр та КМДА.

В Укргідрометцентрі оголосили про жовтий рівень небезпеки у зв'язку із густим туманом. 

У свою чергу в КМДА попередили, що погодні умови можуть призвести до ускладнення руху транспорту.

Фахівці рекомендують водіям під час керування транспортним засобом у тумані:  

  • знизити швидкість руху;

 

  • за наявності протитуманних фар увімкнути їх разом із ближнім світлом;

 

  • тримати безпечну дистанцію з іншими автомобілями;

 

  • при зупинці увімкнути аварійну світлову сигналізацію;

 

  • уникати різких маневрів на дорозі.

"Закликаємо пішоходів бути уважними, одягати світловідбивні елементи - флікери, аби бути помітними для водіїв під час туману та в темний час доби", - нагадали в КМДА. 

Яким може бути грудень в Україні цього року

Раніше синоптики Укргідрометцентру давали прогноз середньої місячної температури повітря та кількості опадів у грудні 2025 року в Україні.

Так, середня місячна температура передбачається від 3 градусів морозу до 5 градусів тепла, що є на 2 градуси вище за норму.

Кількість опадів очікується на рівні 34-78 мм. А у гірських районах - місцями 88-105 мм (що в межах 80-100% норми).

Нагадаємо, нещодавно спеціалісти Українського гідрометеорологічного центру зафіксували у різних областях країни 18 нових температурних рекордів за три дні.

