У Києві зранку очікується туман: КМДА нагадує водіям правила руху

У Києві зранку очікується густий туман, видимість - 200-500 метрів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр та КМДА.
В Укргідрометцентрі оголосили про жовтий рівень небезпеки у зв'язку із густим туманом.
У свою чергу в КМДА попередили, що погодні умови можуть призвести до ускладнення руху транспорту.
Фахівці рекомендують водіям під час керування транспортним засобом у тумані:
"Закликаємо пішоходів бути уважними, одягати світловідбивні елементи - флікери, аби бути помітними для водіїв під час туману та в темний час доби", - нагадали в КМДА.
Раніше синоптики Укргідрометцентру давали прогноз середньої місячної температури повітря та кількості опадів у грудні 2025 року в Україні.
Так, середня місячна температура передбачається від 3 градусів морозу до 5 градусів тепла, що є на 2 градуси вище за норму.
Кількість опадів очікується на рівні 34-78 мм. А у гірських районах - місцями 88-105 мм (що в межах 80-100% норми).
Нагадаємо, нещодавно спеціалісти Українського гідрометеорологічного центру зафіксували у різних областях країни 18 нових температурних рекордів за три дні.