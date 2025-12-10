RU

Общество Образование Деньги Изменения

В Киеве утром ожидается туман: КГГА напоминает водителям правила движения

Фото: туман в Киеве (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Марина Балабан

В Киеве утром ожидается густой туман, видимость - 200-500 метров.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр и КГГА.

В Укргидрометцентре объявили о желтом уровне опасности в связи с густым туманом.

В свою очередь в КГГА предупредили, что погодные условия могут привести к осложнению движения транспорта.

Специалисты рекомендуют водителям во время управления транспортным средством в тумане:

  • снизить скорость движения;
  • при наличии противотуманных фар включить их вместе с ближним светом;
  • держать безопасную дистанцию с другими автомобилями;
  • при остановке включить аварийную световую сигнализацию;
  • избегать резких маневров на дороге.

"Призываем пешеходов быть внимательными, надевать светоотражающие элементы - фликеры, чтобы быть заметными для водителей во время тумана и в темное время суток", - напомнили в КГГА.

 

Каким может быть декабрь в Украине в этом году

Ранее синоптики Укргидрометцентра давали прогноз средней месячной температуры воздуха и количества осадков в декабре 2025 года в Украине.

Так, средняя месячная температура предполагается от 3 градусов мороза до 5 градусов тепла, что на 2 градуса выше нормы.

Количество осадков ожидается на уровне 34-78 мм. А в горных районах - местами 88-105 мм (что в пределах 80-100% нормы).

Напомним, недавно специалисты Украинского гидрометеорологического центра зафиксировали в разных областях страны 18 новых температурных рекордов за три дня.

