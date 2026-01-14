У Києві зранку дрон впав на приватний будинок

Удари росіян по Києву та області

Російські війська останнім часом посилили ракетні та дронові удари на столицю. Під ударами найчастіше перебувають об'єкти критичної інфраструктури.

Нагадаємо, сьогодні зранку, 14 січня, у Києві оголошували повітряну тривогу через загрозу застосування дронів, які летіли на столицю з північного напрямку. Також одразу у кількох районах столиці працювала ППО.

Окрім того, вчора, 13 січня, російська армія завдала чергового масованого удару по Києву та інших регіонах України. З самої ночі ворог застосовував різні типи повітряного озброєння - ракети та ударні дрони. Так, по столиці було запущено балістичні ракети.

Після обстрілу у Києві було запроваджено аварійні відключення електроенергії через пошкодження енергетичної інфраструктури внаслідок нічної атаки росіян.

Також через безпекову ситуацію та проблеми з електропостачанням із затримками курсує низка приміських поїздів у різних областях.

При цьому через дефіцит електроенергії на правому березі Києва тимчасово призупинили рух наземного електротранспорту. На окремих напрямках організовано роботу дублюючих автобусних маршрутів.