В Киеве утром дрон упал на частный дом

Удары россиян по Киеву и области

Российские войска в последнее время усилили ракетные и дроновые удары на столицу. Под ударами чаще всего находятся объекты критической инфраструктуры.

Напомним, сегодня утром, 14 января, в Киеве объявляли воздушную тревогу из-за угрозы применения дронов, которые летели на столицу с северного направления. Также сразу в нескольких районах столицы работала ПВО.

Кроме того, вчера, 13 января, российская армия нанесла очередной массированный удар по Киеву и другим регионам Украины. С самой ночи враг применял различные типы воздушного вооружения - ракеты и ударные дроны. Так, по столице были запущены баллистические ракеты.

После обстрела в Киеве были введены аварийные отключения электроэнергии из-за повреждения энергетической инфраструктуры в результате ночной атаки россиян.

Также из-за ситуации с безопасностью и проблем с электроснабжением с задержками курсирует ряд пригородных поездов в разных областях.

При этом из-за дефицита электроэнергии на правом берегу Киева временно приостановили движение наземного электротранспорта. На отдельных направлениях организована работа дублирующих автобусных маршрутов.