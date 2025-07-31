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В Киеве снова возросло количество погибших из-за ночной атаки РФ

Киев, Четверг 31 июля 2025 18:37
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В Киеве снова возросло количество погибших из-за ночной атаки РФ Фото: в Киеве возросло количество погибших из-за атаки РФ 31 июля (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Татьяна Степанова

Количество погибших в результате ночной атаки России на Киев 31 июля растет в течение дня. Тела жертв достают из-под завалов в Святошинском районе столицы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram начальника Киевской городской военной администрации Тимура Ткаченко.

"На месте российской атаки в Святошинском районе еще продолжается разбор завалов. Спасатели продолжают деблокировать тела погибших. По состоянию на сейчас по этой локации - 10 жертв. Вместе по Киеву - 12", - написал Ткаченко.

Позже он сообщил, что количество погибших в Киеве возросло до 13 человек.

Обновлено 19:15

Спасатели деблокировали из-под завалов тело еще одного мужчины.

"Таким образом количество погибших в результате российского удара по Киеву возросло до 14 человек. Из них один ребенок. Еще 132 человека пострадали, среди которых - 14 детей", - сообщили в ГСЧС.

Обновлено 19:41

По информации Ткаченко, поступила информация о 15-м погибшем.

"К сожалению, худшие прогнозы относительно количества людей, которые могут находиться под завалами, подтверждаются. Поисково-спасательная операция продолжается", - добавил начальник МВА.

Атака на Киев 31 июля

Напомним, в ночь на 31 июля Россия массированно атаковала Киев дронами и ракетами.

Всего в результате обстрела пострадали более 100 объектов, среди которых не только жилые дома, но и учебные заведения, больницы, детские сады и университет.

В частности, в Святошинском районе разрушен подъезд многоэтажки, а в Соломенском - повреждены несколько квартир в жилых домах.

Ранее сообщалось о по меньшей мере 11 погибших, среди которых есть ребенок. Также пострадали более 135 человек.

Подробнее о ракетном ударе РФ по столице - читайте в материале РБК-Украина.

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