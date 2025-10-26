В Киеве снова возросло количество пострадавших после ночной атаки "Шахедов"

В Киеве возросло количество пострадавших после российской атаки ночью 26 октября. По состоянию на вторую половину дня известно уже о 33 травмированных в результате атаки РФ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на мэра Киева Виталия Кличко.

"До 33 человек увеличилось количество пострадавших от атаки врага на столицу минувшей ночью. 8 из них медики госпитализировали. В том числе, троих детей", - написал он. По данным Кличко, количество погибших не изменилось. В результате ночной атаки врага погибли три человека.