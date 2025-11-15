UA

У Києві знову збільшилась кількість жертв обстрілу 14 листопада

Ілюстративне фото: у Києві знову збільшилась кількість жертв обстрілу 14 листопада (GettyImages)
Автор: Наталія Кава

В одній з лікарень Києва сьогодні вранці померла жінка, яка постраждала внаслідок російського удару по столиці у ніч на п'ятницю, 14 листопада.

Як повідомляє РБК-Україна, про це розповів начальник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко у Telegram.

"Таким чином, кількість загиблих киян від рук російських терористів становить 7 осіб. Мої щирі співчуття рідним", - повідомив він.

Нагадаємо, рятувальники сьогодні завершили пошуково-рятувальні роботи в Деснянському районі після російської атаки. Підрозділи ДСНС врятували 17 мешканців будинку, з яких одна дитина. Крім того, психологи надали допомогу 252 постраждалим та їхнім родичам.

Обстріл у ніч на 14 листопада

У ніч проти 14 листопада Росія здійснила масовану атаку по Україні, запустивши 19 ракет і 430 ударних безпілотників. Для ударів використовували аеробалістичні ракети "Кинджал" та балістичні "Іскандер-М/КN-23".

Найпотужніші удари прийшлися на Київ. У столиці зафіксовано численні влучання по житлових будинках. У Дніпровському районі один із дронів потрапив у п’ятиповерхівку, спричинивши масштабну пожежу та заблокувавши мешканців, яких рятувальники екстрено евакуювали.

Суттєвих руйнувань зазнали й багатоповерхівки в Подільському, Святошинському, Деснянському, Солом’янському та Оболонському районах. Пошкоджено також школу в Дарницькому районі та лікарню в Голосіївському.

Водночас у Міноборони РФ традиційно заявили, що нібито завдавали ударів по військово-промислових та енергетичних цілях.

Детальніше про нічний удар російських окупантів - у матеріалі РБК-Україна.

